Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (08.10. - 14.10.2021) wurden insgesamt sechs Wohnungseinbrüche angezeigt. Vier dieser Taten scheiterten an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

In einem Fall kletterte ein Einbrecher über einen kleinen Anbau an einem Mehrfamilienhaus hoch, um dann ein Fenster in der ersten Etage aufzubrechen. So gelangte er in die Wohnung eines Ehepaars und durchwühlte diese nach Wertgegenständen. Dann flüchtete er unbemerkt.

Neben dem Verlust von Wertgegenständen oder Erinnerungsstücken, hat ein Einbruch für die Opfer auch schwere emotionale Konsequenzen. Deshalb appelliert die Polizei immer wieder an die Bürgerinnen und Bürger ihre Fenster und Türen noch zusätzlich zu sichern und Präventionshinweise zu beachten.

Markieren Sie sich schon mal den 30. Oktober 2021 im Kalender! Denn an diesem Tag findet in der neuen Anlaufstelle an der Marktstraße der "Tag zum Einbruchsschutz" statt. Hier erhalten Sie einen ganzen Tag lang wichtige Informationen und Tipps von unseren Polizeiexperten zum Thema Einbruchsschutz. An diesem Tag werden auch noch weitere Fachleute mit vor Ort sein, um zu zeigen, wie man sein Heim schützen kann. Kommen Sie vorbei und informieren sich!

Wann? 30.10.2021

Wo: Marktstraße 47-49 Uhrzeit: 10-16 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell