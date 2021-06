Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Frau geschlagen und mit E-Roller vor Polizei geflüchtet

Oberhausen (ots)

Freitagnacht (11.6.) machten couragierte Passanten eine Streifenwagenbesatzung auf einen Mann aufmerksam, der wenige Straßen weiter auf eine Frau eingeschlagen hatte. Die Polizisten machten sich schnell auf den Weg und trafen auf der Virchowstraße eine 32-jährige Oberhausenerin und ihre 14-jährige Tochter. Die Frau bestätigte, dass der 44-jährige Ex-Partner ihr aufgelauert und sie dann geschlagen habe. Gerade sei er mit einem Elektroroller geflüchtet.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung traf den Flüchtigen kurz darauf fahrenderweise auf der Wehrstraße an und gab ihm deutliche Anhaltezeichen. Der E-Roller-Fahrer hatte aber anderes im Sinn. Er wendete und wollte über den Gehweg in Richtung Danziger Straße entkommen. Die Polizisten verfolgten ihn jetzt etwa 150 Meter per pedes und hielten ihn dann fest. Da er weiter flüchten wollte, wurde er gefesselt und zur Polizeiwache transportiert.

Dort überprüften sie, ob der aufbrausende und dann wieder weinerliche Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Schnelltest brachte Gewissheit und zeigte den Konsums von Amphetamin / Metamphetamin an.

Neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung leiteten sie auch ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Aggressor den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam.

