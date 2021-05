Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Widerstand auf der Polizeiwache in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 19.05.202, gegen 20:00 Uhr, hat sich ein Mann (29) auf der Polizeiwache äußerst aggressiv verhalten. Er hat die anwesenden Polizeibeamten beleidigt und massiv Widerstand geleistet.

Der Mann kam am frühen Abend zur Polizeiwache am Friedensplatz in Oberhausen und forderte zunächst Informationen aus einem laufenden Strafverfahren. Aus rechtlichen Gründen durften diese Auskünfte nicht erteilt werden. Der türkischstämmige Mann war damit nicht zufrieden und verschaffte seinem Unmut lautstark Luft. Er störte den Wachbetrieb und wurde schließlich gebeten, die Wache zu verlassen. Daraufhin wurde er noch lauter und begann die Beamten unter anderem zu beleidigen. Mehrfache Aufforderungen, die Wache zu verlassen, sowie einen Platzverweis ignorierte der Mann einfach. Bei dem Versuch den Mann aus der Wache zu begleiten, leistete dieser massiv Widerstand, so dass er schließlich fixiert werden musste. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde eine Anzeige gegen ihn erstattet und der Mann endgültig aus der Wache entfernt.

