Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autofahren ohne Rücksicht auf Verluste - Mann mit fast 100 Sachen auf einer 30er-Strecke unterwegs

Oberhausen (ots)

Ganz eilig hatte es am Mittwoch (19.05.) ein junger Mann, der zur Mittagszeit in seinem Auto auf der Von-Trotha-Straße in Richtung Weißensteinstraße mit einer Geschwindigkeit von 97 km/h unterwegs war. Erlaubt sind hier 30 km/h! Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte sowie ein Fahrverbot von drei Monaten. Bleibt zu hoffen, dass er sich in dieser Zeit ein paar Gedanken darüber macht, was durch diese unverantwortliche Fahrweise hätte alles passieren können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell