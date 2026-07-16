Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (655) Zeugen nach Auseinandersetzung am Xylokastroplatz gesucht

Fürth (ots)

Am späten Mittwochabend (15.07.2026) kam es unweit des Südstadtparks zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem bislang unbekannten Täter. Die Polizeiinspektion Fürth sucht Zeugen.

Der 16-Jährige (deutsch) hielt sich zunächst im Südstadtpark mit Freunden auf. Gegen 22.30 Uhr trat er seinen Heimweg an. Auf dem Xylokastroplatz kam ihm ein bislang unbekannter, mit einer Maske vermummter Mann entgegen und ging auf ihn los. Hierbei soll der Unbekannte auch mit einem Baseballschläger auf den 16-Jährigen eingeschlagen haben. Nachdem der Mann von ihm abließ, ging dieser in Richtung Fronmüllerstraße davon.

Personenbeschreibung:

etwa 25 Jahre alt; etwa 1,80 m groß; trug schwarze Handschuhe, eine schwarze Sonnenbrille sowie eine Maske; führte einen Baseballschläger mit sich

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall selbst wahrgenommen haben oder eine Person gesehen haben, die auf die obige Personenbeschreibung zutrifft, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

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