Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (640) Ehrung von Schülerlotsen am 17.07.2026 - Einladung an Medienvertreter

Nürnberg (ots)

Am Freitagvormittag (17.07.2026) veranstalten Vertreter der Polizei und der Stadt Nürnberg in einem feierlichen Rahmen die Ehrung der aus dem Dienst ausscheidenden Nürnberger Schülerlotsen. Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

In diesem Schuljahr leisten rund 150 Schülerinnen und Schüler an acht Übergängen in Nürnberg ihren Lotsendienst. Seit Beginn des Schülerlotsendienstes hat es an keinem der von ihnen gesicherten Überwege schwere oder tödliche Unfälle gegeben. An jedem Schultag sorgen die Schülerlotsen mit hohem Verantwortungsbewusstsein und Freude für die Sicherheit ihrer Mitschüler.

Mit dem Ende des Schuljahres verlassen 25 Schülerlotsen nach mehrjährigem Engagement ihr Ehrenamt. Als Zeichen der Anerkennung für ihre verantwortungsvolle Arbeit werden Herr Polizeidirektor Ingo Lieb, Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Nürnberg, und die geladenen Gäste sie besonders ehren. Zu den Gästen zählen unter anderem Frau Schulamtsdirektorin Gabriele Kraußer sowie die Hip-Hop-Vizeweltmeister der Junioren, Elizabeta Durmisevic und Mathias Käb.

Neben einer Urkunde und der Ehrennadel der Verkehrswacht erhalten die Schülerlotsen ein kleines Abschiedspräsent.

Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, werden in diesem Jahr zudem 35 Schülerlotsen aus der Stadt Schwabach an der Veranstaltung teilnehmen.

Der Festakt findet am 17.07.2026 um 10:00 Uhr im Saal "Paris" im Convention Center West der NürnbergMesse GmbH, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, statt.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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