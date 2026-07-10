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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (639) 29-jähriger Dominik W. vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Hilpoltstein / Nürnberg (ots)

Seit Mittwoch, den 01.07.2026 ist der 29-jährige Dominik W. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 29-jährige Dominik W. aus dem Nürnberger Norden konnte seit dem 01.07.2026 nicht mehr angetroffen werden. Aufgrund einer Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und orientierungslos umherirrt. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 180 cm groß, circa 75 kg Körpergewicht, schlanke Statur, braune/ dunkelblonde Haare, trägt einen Kinn- und Oberlippenbart. Informationen zur Bekleidung liegen nicht vor.

Ein Bild des Vermissten steht unter folgendem Link als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/105598/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach Dominik W. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 29-Jährigen nimmt der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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