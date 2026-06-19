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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (578) Brand einer Sattelzugmaschine auf der A6 - Vollsperrung

Herrieden (ots)

Am Freitagabend (19.06.2026) geriet eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger auf der A6 bei Herrieden in Brand. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Gegen 20:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Ansbach der Brand einer Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger auf der A6 gemeldet. De 59-jährigen rumänischen Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er blieb unverletzt.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Sattelzugmaschine sowie der Sattelauflieger brannten vollständig aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A6 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Beamte leiteten den Verkehr an den Anschlussstellen Aurach und Herrieden ab. Aufgrund der anschließenden Bergungsarbeit wird die Autobahn voraussichtlich noch mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben (Stand: 22:00 Uhr).

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei unterstützten die Maßnahmen vor Ort.

Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Verkehrspolizei Ansbach.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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