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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (575) Mehrere Ladendiebstähle in Nürnberger Kaufhaus - Haftanträge gestellt

Nürnberg (ots)

In einem Nürnberger Kaufhaus wurden gestern drei Männer beim Diebstahl von Parfum beziehungsweise Kleidungsstücken beobachtet und konnten festgenommen werden. Gegen alle drei Männer wurde Haftantrag gestellt.

Am Donnerstag (18.06.2026) beobachtete ein Detektiv gegen 10:00 Uhr zwei Männer in einem Kaufhaus in der Nürnberger Königsstraße beim Diebstahl. Als der Detektiv den 36-jährigen Deutschen ansprach, um ihn in das Büro des Kaufhauses zu bringen, versuchte dieser zu fliehen und schubste den Detektiv von sich weg, wodurch dieser gegen einen Aufsteller stürzte. Letztlich hielt der Detektiv den 36-Jährigen fest. Mitarbeiter des Kaufhauses beobachteten ebenfalls dessen 38-jährigen Begleiter (polnisch) beim Diebstahl und hielten ihn zeitgleich fest.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen beide Männer vorläufig fest und durchsuchten sie vor Ort. Dabei fanden die Beamten bei dem 36-Jährigen Parfum im Gesamtwert von rund 200 Euro, bei seinem Begleiter Parfum im Wert von 329 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen beide Männer Haftantrag. Die Polizei führt sie am Freitag (19.06.2026) einem Ermittlungsrichter vor, der über die Haftfrage entscheidet.

In einem weiteren, davon unabhängigen Fall beobachtete ebenfalls am Donnerstag (18.06.2026) ein Detektiv einen 59-jährigen Italiener beim Diebstahl von Kleidungsstücken. Der Mann ließ sich zunächst widerstandslos festhalten und in das Büro der Angestellten bringen, versuchte von dort jedoch zu flüchten. Mitarbeiter hielten ihn auf der Flucht fest und verletzten sich dabei leicht.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen auch den 59-Jährigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte auch in diesem Fall Haftantrag.

Die Polizei führt den Italiener am Freitag (19.06.2026) ebenfalls einem Ermittlungsrichter vor, der über die Haftfrage entscheidet.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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