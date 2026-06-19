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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (576) Unbekannte hängten politische Plakate auf - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Freitagmorgen (19.06.2026) teilte ein Zeuge mehrere Plakate mit politischem Inhalt in den Werbevitrinen im Nürnberger Osten mit. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte öffneten die Schaukästen unter anderem am Rathenauplatz, Laufertorgraben und in der Sulzbacher Straße, um dort politische Plakate anzubringen. Dies stellte der Mitteiler gegen 08:00 Uhr fest und verständigte die Polizei. Es entstand kein Sachschaden.

Das Staatsschutzkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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