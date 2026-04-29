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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (406) Betonmischer-Lkw von Fahrbahn abgekommen und umgekippt - hoher Sachschaden

Heilsbronn (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.04.2026) kam ein Betonmischer-Lkw in Mitteleschenbach (Landkreis Ansbach) von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 14:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Deutscher mit seinem Lkw die Winkelhaider Straße in Mitteleschenbach. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Fahrzeug mit acht Kubikmetern Beton beladen. Dieser trat bei dem Unfall nicht aus der Mischtrommel aus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Mitteleschenbach sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr um und unterstützt derzeit ein Bergeunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs.

Da aus dem Lkw Betriebsstoffe austraten, wurde zusätzlich das Wasserwirtschaftsamt Ansbach an die Unfallstelle hinzugezogen, um gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten.

Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn nahmen den Unfall vor Ort auf. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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