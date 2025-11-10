Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1055) Festnahme eines dringend Tatverdächtigen nach Tritten gegen den Kopf

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (09.11.2025) traten zwei Männer während einer körperlichen Auseinandersetzung gegen den Kopf eines 24-Jährigen im Untergeschoss des Nürnberger Hauptbahnhofs. Den Beamten gelang es, zeitnah einen 20-jährigen Syrer festzunehmen.

Gegen 21:25 Uhr kam es im Untergeschoss des Nürnberger Hauptbahnhofs zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen 10 bis 15 Personen. Ein 24-Jähriger wurde von mehreren Personen festgehalten und geschlagen. Nachdem er zu Boden gegangen war, traten zwei Täter mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf des Geschädigten.

Bei Eintreffen der Polizei flüchtete das Duo. Einer der Tatverdächtigen (20, syrisch) konnte von der Bundespolizei im Nahbereich festgenommen werden. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen dauert an. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 20-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Er wird im Laufe des heutigen Tages (10.11.2025) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Der 24-jährige Geschädigte (syrisch) musste im Krankenhaus behandelt werden, konnte dieses jedoch zwischenzeitlich wieder verlassen.

Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen die beiden Personen, die gegen den Kopf des 24-Jährigen getreten hatten. Die genauen Hintergründe und die Zusammensetzung der Gruppe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Sicherheit am Nürnberger Hauptbahnhof steht weiterhin im Fokus des polizeilichen Handelns.

Im Zusammenhang mit dem genannten Tatgeschehen bittet die Nürnberger Kriminalpolizei Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

