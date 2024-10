Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1046) Wer hatte grün? - Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (09.10.2024) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Kurz vor 20:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Dacia Logan die Landgrabenstraße in Richtung An den Rampen. Die Kreuzung zur Straße An den Rampen überquerte der Fahrer nach eigenen Angaben bei Grünlicht. Die Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr zeitgleich die Straße An den Rampen stadtauswärts. Auch sie gibt an, die Kreuzung zur Landgrabenstraße bei grüner Ampelschaltung befahren zu haben.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Insassen blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 8.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall auf und sucht nun Zeugen des Geschehens. Personen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. der Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

