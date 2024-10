POL-MFR: (1036) Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Juwelier festgenommen

Nürnberg (ots) - Nachdem ein 24-jähriger Mann am Samstagmorgen (05.20.2024) mehrere Kunden in einem Supermarkt in der Nürnberger Südstadt angepöbelt hatte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf verletzte der Mann zwei Polizisten und bespuckte einen Beamten mehrfach. Der Tatverdächtige befindet ...

mehr