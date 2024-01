Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (49) Unfallflüchtiger ließ Kennzeichen zurück

Stein (ots)

In der Nacht von Samstag (13.01.2024) auf Sonntag (14.01.2024) ergriff der Fahrer eines zunächst unbekannten Fahrzeugs nach einem Verkehrsunfall in Stein die Flucht. Da er bei dem Zusammenstoß offenbar eines seiner Kennzeichen verlor, konnte er schnell ermittelt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 00:00 Uhr in der Deutenbach Straße in Stein. Der Fahrer eines VW Golf wollte von der Albert-Magnus-Straße aus kommend nach links in die Deutenbacher Straße einbiegen und übersah hierbei offenbar einen von links kommenden Toyota Rav4. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 50-jährige Toyotafahrerin leichte Verletzungen. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anstatt anzuhalten und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Fahrer des VW Golf davon.

Ein aufmerksamer Unfallzeuge fand kurz darauf das Kennzeichen des flüchtigen Golf auf der Straße und gab die Informationen an die Beamten der Polizeiinspektion Stein weiter. Auf Grund der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnte im Laufe der Nacht in der Oberpfalz der beschädigte VW Golf angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 29-jährigen Mann, der bei einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille aufwies.

