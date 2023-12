POL-MFR: (1425) Haftantrag gegen drei Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (08.12.2023) wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Nürnberger Süden lebensbedrohlich verletzt. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 18:00 Uhr ein 56-jähriger Fahrer eines roten VW Multivans die Münchener Straße in Richtung Innenstadt und bog nach rechts in ...

mehr