POL-MFR: (779) Diebstahl im größeren Stil - Diebesbande festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (03.07.2023) gebärdete sich ein Mann im Rahmen einer Kontrolle in der Innenstadt zunächst aggressiv und entkleidete sich daraufhin in aller Öffentlichkeit. Beamte nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen 50-Jährigen, da dieser, bei Erblicken der Streife, in ...

mehr