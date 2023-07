POL-MFR: (777) Raub unter Jugendlichen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Dienstagmorgen (04.07.2023) brach ein zunächst unbekannter Mann einen Pkw in der Nürnberger Südstadt auf. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm nach kurzer Fahndung einen Tatverdächtigen fest. Gegen 04:15 Uhr meldete sich ein Anwohner in der Humboldtstraße über den Notruf der Polizei und gab an, dass sich soeben ein Mann an seinem geparkten Fahrzeug zu schaffen machen würde. Mehrere ...

