Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (627) 81-jähriger Autofahrer bei Unfall auf der B8 verletzt

Fürth (ots)

Auf der B8 bei Seukendorf (Lkrs. Fürth) kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Autofahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 13:20 Uhr war es kurz vor Seukendorf aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen einem Ford und einem VW gekommen. Beide Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt unterwegs in Fahrtrichtung Langenzenn. Der 81-jährige Fahrer des Ford prallte in Folge des Unfalls in die Leitplanke und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Einsatzkräfte mussten den Mann aus seinem Fahrzeug bergen und anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus bringen. Der 60-jährige Fahrer des VW Passat blieb unverletzt.

Die Unfallermittlungen liegen in der Zuständigkeit der Verkehrspolizei Fürth. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell