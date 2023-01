Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 25.01.2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Raesfeldstraße in Lüdinghausen ein. Hierzu stieg er durch ein Kellerfenster ins Hausinnere ein und durchsuchte dort sämtliche Räume und Fenster. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte ...

