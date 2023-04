POL-MFR: (466) Marihuana bei Verkehrskontrolle aufgefunden - Festnahme

Fürth / Nürnberg (ots) - In den vergangenen Tagen (05.04.2023 - 18.04.2023) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Fürth und im westlichen Nürnberger Stadtgebiet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Allein seit dem 05.04.2023 schlugen bislang unbekannte Täter in insgesamt sieben Fällen die Seitenscheiben von geparkten Pkw in Fürth und im Westen Nürnbergs ein ...

