POL-MFR: (421) Polizeieinsatz nach Waffenfund - Tatverdächtiger festgenommen

Eckental (ots)

Eine Passantin fand am Dienstagnachmittag (04.04.2023) in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) zwei Taschen, in denen sich unter anderem Schusswaffen befanden. Die Polizei nahm noch am selben Tag einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 15:00 Uhr teilte eine Frau über den Polizeinotruf mit, dass sie in der Eckentaler Straße zwei Taschen mit verdächtigen Gegenständen aufgefunden habe. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Land stellten daraufhin mehrere Schusswaffen und Munition sicher. Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Mann.

Auf Anordnung der Ermittlungsrichterin durchsuchten die Beamten die Wohnung des 41-Jährigen. Hierbei stellten die Polizisten eine weitere Waffe sowie Munition sicher. Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen des Verdachts verschiedener waffenrechtlicher Delikte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

