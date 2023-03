POL-MFR: (391) Polizeieinsatz in Nürnberg-Reichelsdorf

Schwabach (ots) - Am Mittwochabend (29.03.2023) wurde in Schwabach ein auf den Gehweg geschmiertes Hakenkreuz festgestellt. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen. Der bislang Unbekannte brachte das Hakenkreuz in der Straße "Klinggraben" auf dem Gehweg auf. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schwabach aufgenommen. Zeugen, ...

