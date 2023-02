Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (239) Renitenter Ladendieb festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (20.02.2023) entwendete ein 30-jähriger Mann in einem Kaufhaus in der Nürnberger Innenstadt verschiedene Elektroartikel. Anschließend versuchte er, zu flüchten und verletzte dabei einen Angestellten.

Der 30-Jährige betrat gegen 18:15 Uhr ein Kaufhaus in der Königstraße und nahm mehrere Elektroartikel aus dem Regal. Aktuellen Erkenntnissen zufolge steckte er die Elektroartikel im Wert von über 100 Euro in seinen Rucksack.

Kurze Zeit später wurde er von zwei Angestellten angesprochen, woraufhin der mutmaßliche Ladendieb versuchte, zu flüchten. Im weiteren Verlauf konnten ihn die Mitarbeiter zwar festhalten, es entstand jedoch eine handfeste Auseinandersetzung. Im Gerangel verletzten sich sowohl der Tatverdächtige als auch ein Angestellter leicht.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den renitenten 30-Jährigen schließlich fest und legten ihm Handfesseln an. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und der Körperverletzung verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell