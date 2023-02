POL-MFR: (177) Dieseldiebe beobachtet - Täterfestnahme

Ansbach (ots) - Am Sonntagnachmittag (05.02.2023) ereignete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Gegen 16:30 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes die Mitteilung über den Brand einer Wohnung in der Schalkhäuser Straße ein. Beim Eintreffen erster Streifen der ...

