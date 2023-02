POL-MFR: (176) Brand in Ansbacher Mehrfamilienhaus

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (03.02.2023) wollte sich ein 23-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt einer Fahrkartenkontrolle mit Gewalt entziehen. Er verletzte hierbei zwei Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG). Der 23-Jährige war gegen 23:30 Uhr in einer U-Bahn unterwegs, als ihn drei Mitarbeiter der VAG an der Haltestelle Lorenzkirche nach dem Fahrschein fragten. Der 23-Jährige zog ...

