POL-MFR: (118) Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (24.01.2023) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Radfahrerin. Die 47-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Die Straßenbahn war gegen 17:30 Uhr auf der Allersberger Straße in südliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Annastraße überquerte die Radfahrerin im Bereich der Fußgängerfurt den Gleisbereich. ...

