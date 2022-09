Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Bingen, 13.09., Mainzer Straße, 01.25 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei wurden sie auf einen vor ihnen in gleicher Richtung fahrenden Motorroller aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle teilte der 38-jährige Fahrer mit, dass der Roller etwa 65 km/h erreichen kann, was die Überprüfung der Beamten bestätigte. Aufgrund der Eintragung als Kraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 km/h war die Betriebserlaubnis jedoch erloschen. Schließlich gab der Fahrer das Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Fahrzeugschlüssel, Versicherungskennzeichen sowie die Betriebserlaubnis präventiv sichergestellt.

