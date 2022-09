Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugenaufruf nach gemeinschaftlich begangener Körperverletzung

Bingen (ots)

In der Nacht zum 11.09.2022 gegen 01.00 Uhr wird eine männliche Person von drei männlichen Personen geschlagen und von einem der drei Täter in eine Glas-Vitrine gestoßen, welche im Anschluss zu Bruch geht. Die drei Täter flüchten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die männliche Person wird durch den Vorfall leicht verletzt.

Aufgrund des Winzerfestes ist zu vermuten, dass Besucher des Festes den Vorfall beobachten konnten.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Sollte jemand den Sachverhalt beobachtet haben, so bittet die Polizei Bingen sachkundige Angaben der Dienststelle mitzuteilen (Tel. 06721 - 9050).

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell