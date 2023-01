POL-MFR: (115) Reisebus fuhr auf Verkehrssicherungsanhänger auf - Vollsperre auf A3

Fürth (ots) - Am Dienstagnachmittag (24.01.2023) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Südstadt. Sechs Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Gegen 13:00 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mittelung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Benno-Mayer-Straße ein. Beim Eintreffen erster Streifen der Polizeiinspektion Fürth ...

