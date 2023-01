POL-MFR: (114) Brand in Fürther Mehrfamilienhaus

Nürnberg (ots) - Zwischen Samstagabend (21.01.2023) und Montagmorgen (23.01.2023) brachen Unbekannte in einen Tabakladen in der Nürnberger Innenstadt ein und entwendeten hochpreisige Waren. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 19:00 Uhr am Samstag und 07:00 Uhr am Montag schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Fachhandels für ...

mehr