POL-MFR: (820) Mutmaßlichen Tankstellenräuber festgenommen - Haftantrag

Nürnberg (ots) - Am Montagmorgen (04.07.2022) versuchte ein zunächst Unbekannter die Handtasche einer Seniorin in der Nürnberger Gartenstadt zu rauben. Nach kurzer Flucht konnte der 56-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Die Seniorin hob gegen 08:30 Uhr in einer Bankfiliale in der Julius-Loßmann-Straße Geld von einem Automaten ab und verstaute dies in der mitgeführten Handtasche. Nach bisherigem ...

