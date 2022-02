Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (279) Zwei jugendliche Mädchen auf Karnevalsveranstaltung sexuell belästigt - Zeugenaufruf

Allersberg (ots)

Am Sonntagabend (27.02.2022) kam es in der Allersberger Innenstadt innerhalb von kurzer Zeit zu sexuellen Belästigungen von zwei jungen Mädchen. Der Täter entfernte sich in beiden Fällen unerkannt. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:20 Uhr lief eine Jugendliche von der Sybilla-Maurer-Allee kommend die Heckelstraße entlang. Als die Geschädigte in die Verbindungsgasse zwischen Heckelstraße und Kolpingstraße einbog, näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Täter und fasste ihr an das Gesäß. Als das Mädchen den Mann anschrie, entfernte sich dieser unerkannt.

Rund zehn Minuten später ging ein anderes Mädchen die Gabrielistraße entlang. Als es sich auf Höhe der Bayernstraße befand, kam aus dieser ein unbekannter Mann und packte es von vorne. Der Täter drückte die Geschädigte gegen eine Gartenmauer und berührte sie unsittlich. Das Mädchen forderte den Mann auf aufzuhören und kratze ihn. Daraufhin ließ der Täter von der Jugendlichen ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Sudetenstraße. Das Mädchen wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Hilpoltstein leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein, konnte diesen jedoch nicht mehr antreffen.

Auf Grund der zeitlichen und örtlichen Nähe, sowie der ähnlichen Täterbeschreibung durch die beiden geschädigten Mädchen, hält die Polizei einen Zusammenhang der beiden Taten für möglich.

Beschreibung des Unbekannten:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, Haare an den Seiten kurz rasiert, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Wollmütze, Turnschuhe mit schwarzer Sohle, schwarze Jeans mit weißer Naht.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder dem unbekannten Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

