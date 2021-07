Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW

POL-LZPD: Einladung: Neue Werkstatt des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW in Köln - symbolische Schlüsselübergabe

Köln (ots)

Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) hat ein neues Gebäude in Köln für die Werkstattarbeiten an vielen verschiedenen Polizeifahrzeugen erhalten. Mit modernem Equipment sind Reparaturen an unseren Polizeifahrzeugen professionell möglich. Insbesondere die Fahrzeuge des Polizeipräsidiums Köln werden hier gewartet, repariert und in Stand gesetzt. Ein Repräsentant des Vermieters wird im Rahmen einer symbolischen Schlüsselübergabe die rund 1 700 Quadratmeter große Halle an die Polizei NRW übergeben. Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein. Zeit: Dienstag, 27. Juli, 10.00 Uhr Ort: Köln, Wipperfürther Straße 33 bis 35 WICHTIGE HINWEISE: Für unsere Vorbereitungen bitten wir Sie, sich per Email unter pressestelle.lzpd@polizei.nrw.de bis zum 26.07.2021, 13.00 Uhr, zu akkreditieren. Bitte halten Sie außerdem einen gültigen Presseausweis, Personalausweis oder Reisepass bereit. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss in der gesamten Liegenschaft getragen werden. Wir bitten, die Abstandsregelungen einzuhalten.

