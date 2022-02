Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (254) Mutmaßlicher Tankstellenräuber festgenommen - Öffentlichkeitsfahndung wird widerrufen

Mittelfranken/Dinkelsbühl (ots)

Wie mit Meldung 213 vom 15.02.2022 berichtet, hatte die Ansbacher Kriminalpolizei mit einem Bild nach einem Räuber auf eine Tankstelle in Dinkelsbühl gefahndet. Ein Tatverdächtiger konnte jetzt identifiziert und festgenommen werden. Aufgrund der Bildveröffentlichung meldeten sich kurz darauf zwei Zeugen unabhängig voneinander beim Kriminaldauerdienst und benannten einen 24-Jährigen als Tatverdächtigen, den sie auf dem Fahndungsbild erkannt hätten.

Der junge Mann konnte von Beamten der Ansbacher Kriminalpolizei noch an seinem Arbeitsplatz in Aalen festgenommen werden. Er räumte die Tat ein und wurde gestern einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Ansbach zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl und der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Erstellt durch: Rainer Seebauer /gh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell