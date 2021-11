Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1568) Tote Person im Stadtgebiet - vermutlich Drogentoter

Nürnberg (ots)

Am Dienstag (16.11.2021) wurde in der Nürnberger Bahnhofsnähe eine leblose Person aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zur Folge könnte der Mann an einer Überdosis Rauschgift verstorben sein.

Gegen 17:30 Uhr wurde eine leblose Person in einer öffentlichen Toilette mitgeteilt. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen.

Die Beamten stellten diverse drogentypische Utensilien an der Auffindeörtlichkeit fest, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hinweisen. Die Kriminalpolizei Nürnberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell