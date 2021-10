Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1446) Mann entblößt sich und greift Polizeibeamte an

Nürnberg (ots)

Ein 27-Jähriger zeigte sich am Dienstagnachmittag (19.10.2021) im Nürnberger Stadtteil Himpfelshof aggressiv und verletzte mit einem Fußtritt eine Polizeibeamtin. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 15:30 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet wie er im Bereich des U-Bahnhofs am Plärrer aggressiv bettelte. Mitarbeiter der Verkehrsaktien-Gesellschaft (VAG) sprachen den zunächst Unbekannten an. Anstatt den Bereich zu verlassen entblößte sich der Mann und zeigte sich in beleidigender Art und Weise. Die VAG Mitarbeiter alarmierten die Polizei.

Auch den Einsatzkräften gegenüber entblößte sich der 27-Jährige erneut. Und trat unvermittelt mit dem Fuß gegen den Oberschenkel einer Polizistin. Diese verletzte sich durch den Tritt leicht.

Der Mann wurde festgenommen und muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell