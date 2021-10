Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1444) Streit unter Lkw-Fahrern eskaliert - drei Tatverdächtige befinden sich in Untersuchungshaft

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (16.10.2021) nahm die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd mehrere ausländische Lkw-Fahrer im Bereich des Hafengebiets vorläufig fest. Zuvor war es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 30-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mehrere Lkw-Fahrer im Aufenthaltsraum einer Firma im Hafengebiet auf. Im Verlauf des Abends gerieten die Männer gegen 22:00 Uhr während des gemeinsamen mehrstündigen Alkoholkonsums miteinander in heftigen Streit. In der Folge griffen mehrere Personen einen 30-jährigen Mann zunächst mit Schlägen und anschließend mit Tritten gegen den Kopf tätlich an.

Der 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere Tatverdächtige ein. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen drei Tatverdächtige (32, 33, 36 Jahre alt) erließ. Sie wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erstellt durch: Wolfgang Prehl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell