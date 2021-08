Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1156) Brand in Kindergarten

Erlangen (ots)

Sonntagmittag (15.08.2021) kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand in einem Kindergarten in Erlangen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 11:45 Uhr bemerkten zwei Kinder Feuer in einem Kindergarten in der Schweinfurter Straße in Erlangen. Die Kinder teilten das ihrer Mutter mit, welche daraufhin die Rettungskräfte verständigte.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Erlanger Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Durch den Brand ist der Kindergarten erheblich verrußt, sodass dieser derzeit nicht benutzt werden kann. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandentstehung.

Michael Petzold/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell