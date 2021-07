Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (920) Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung in einer Gemeinschaftsunterkunft

Nürnberg (ots)

Gestern Nachmittag (30.06.2021) bedrohte ein 20-Jähriger die Hausmeister einer Gemeinschaftsunterkunft in der Münchener Straße. Er konnte am späten Abend festgenommen und in einer Fachklinik untergebracht werden.

Kurz vor 16:00 Uhr beschwerte sich der 20-Jährige, dass sein Zimmer vom Hausmeister unberechtigt betreten worden wäre. Als dies verneint wurde, drohte er, alle Hausmeister und sich selbst zu erschießen und vorher die Unterkunft anzuzünden.

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften wurde die Gemeinschaftsunterkunft nach dem 20-Jährigen abgesucht. Es konnte weder der Mann noch eine Waffe aufgefunden werden.

Mehrere bekannte Anlaufadressen des jungen Mannes wurden überwacht, ohne ihn jedoch anzutreffen. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter schließlich kurz nach 22:00 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof widerstandslos festgenommen werden. Eine Waffe hatte er nicht bei sich. Er befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in einer Fachklinik untergebracht.

