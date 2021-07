Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (919) Fahrzeug geriet in Gegenverkehr - Zwei Verletzte nach Unfall in Laufamholz

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (30.06.2021) geriet ein 90-Jähriger in Laufamholz mit seinem Mercedes in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Der 90-jährige Mann war gegen 16:30 Uhr mit seinem silbernen Mercedes auf der Laufamholzstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet er im Bereich zwischen der Heuchlinger Str. und der Schnaittacher Str. in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem entgegenkommenden Kleintransporter der Marke VW zusammen. Bei dem Aufprall erlitten er und der 21-jährige Fahrer des Transporters leichte Verletzungen, die medizinisch versorgt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein so erheblicher Sachschaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat den Unfall vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

Marc Siegl / tb

