Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1832) Mann in Brunnenschacht gestürzt und verstorben

HeilsbronnHeilsbronn (ots)

Heute Nachtmittag (18.12.2020) ereignete sich im Dietenhofener Ortsteil Leonrod (Lkrs. Anbach) ein tödlicher Unfall. Ein 27-jähriger Mann stürzte in einen Brunnenschacht und verstarb.

Angehörige hatten den 27-Jährigen in den Nachmittagsstunden kopfüber in dem Brunnenschacht gefunden. Zuvor hatte der Mann angekündigt, eine Wasserprobe aus dem Brunnen entnehmen zu wollen. Aus noch ungeklärter Ursache war der Mann hierbei in den Schacht gefallen. Mehreren Personen gelang es zunächst gemeinsam, den leblosen Verunglückten aus dem Brunnenschacht zu bergen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten alarmierte Rettungskräfte allerdings nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen.

Die Ermittlungen zu den Umständen des tödlichen Unfalls werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach übernommen.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell