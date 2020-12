Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1822) Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit SUV

FürthFürth (ots)

Die Fürther Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Verkehrsunfall, bei dem gestern (15.12.2020) ein SUV in eine Gartenmauer prallte und sich überschlug.

Gegen 01:45 Uhr war der Range Rover auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vacher Straße unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam der Fahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte in eine Gartenmauer. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Die Fürther Verkehrspolizei bittet eventuelle Zeugen, die das Unfallfahrzeug vor dem Unfall noch gesehen haben, den Unfall vielleicht beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 973997-170 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell