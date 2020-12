POL-MFR: (1820) Auf Polizeibeamte eingeprügelt

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Dienstagvormittag (15.12.2020) attackierte in der Nürnberger Südstadt ein 20-Jähriger zwei Polizeibeamte mit massiven Faustschlägen. Der Mann musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden.

Gegen 09:45 Uhr teilte eine Frau über Notruf mit, dass ihr 20-jähriger Sohn die Kontrolle über sein Handeln verloren haben soll. Demnach soll er das Mobiliar der Wohnung beschädigen und auch gewalttätig geworden sein. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fuhr daraufhin die Wohnadresse in der Allersberger Straße an.

Als die Beamten das Mehrfamilienhaus betreten wollten, verließ der 20-Jährige gerade das Gebäude. Ein Beamter sprach daraufhin den Mann an. Dieser begann sofort und unvermittelt mit Fäusten auf den Beamten und seine Kollegin einzuschlagen. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray gelang es dem 20-Jährigen mehrmals mit Fäusten auf die Köpfe der Beamten einzuschlagen und anschließend zu flüchten.

Die verletzten Beamten verfolgten den Mann und konnten diesen unweit des Tatorts mit Hilfe einer weiteren Streifenbesatzung des Unterstützungskommandos (USK) unter erheblichem Kraftaufwand festnehmen.

Der Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde auf Anordnung des Gesundheitsamtes in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Die beiden Beamten mussten mit Gesichts- und Kopfverletzungen sowie in einem Fall wegen des Verdachts einer Nasenbeinfraktur entsprechend medizinisch versorgt werden. Die Beamten sind bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig.

Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Michael Petzold/n

