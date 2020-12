Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1799) Mutmaßliche Bandendiebe festgenommen

NürnbergNürnberg (ots)

Am frühen Samstagabend (12.12.2020) wurden in der Innenstadt drei junge Männer beim Ladendiebstahl beobachtet und anschließend festgenommen. Allerdings sollten sich die Beamten später am Abend nochmals mit dem Trio beschäftigen müssen.

Gegen 18:30 Uhr hatten die drei Männer im Alter von 18, 23 und 25 Jahren in einem Bekleidungsgeschäft Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Sie wurden dabei von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei verständigte. Das Trio konnte noch vor Ort festgenommen und zur Polizeiinspektion verbracht werden. Dort stellten die Beamten fest, dass die drei gegen ihre räumliche Beschränkung auf den Landkreis Schweinfurt verstoßen hatten und so wurden sie über einen Dolmetscher schriftlich belehrt, sofort nach Schweinfurt zurückzureisen.

Diese Belehrung interessierte das Trio scheinbar recht wenig, da sie am späteren Abend von Zeugen dabei beobachtet wurden, wie sie in der Praterstraße die Scheibe eines geparkten Pkw einschlugen. Als sich eine Polizeistreife näherte, flüchteten sie, konnten aber unweit von weiteren Streifen gestellt und festgenommen werden.

Die drei Tatverdächtigen hatten zwar aus dem Pkw nichts entwendet, aber bei der Festnahme fanden die Beamten Diebesgut im Wert von etwa 200 Euro aus einem weiteren kürzlich begangenen Ladendiebstahl auf.

Gegen das mutmaßliche Diebestrio wurde von einem Staatsanwalt Haftantrag gestellt. Die Männer werden unter anderem wegen Bandendiebstahls und versuchtem besonders schwerem Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug angezeigt.

