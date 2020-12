Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1750) Mann wehrte sich gegen Vollstreckung eines Haftbefehls

WilhermsdorfWilhermsdorf (ots)

Gestern (02.12.2020) vollstreckten Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf im Wilhermsdorfer Ortsteil Kirchfarrnbach (Lkrs. Fürth) einen Erzwingungshaftbefehl gegen einen 59-jährigen Mann. Dieser widersetzte sich der Maßnahme und griff die eingesetzten Polizisten tätlich an.

Die Polizeibeamten hatten den 59-Jährigen gegen 09:30 Uhr an seiner Wohnadresse aufgesucht. Da der Mann eine fällige Geldbuße nicht gezahlt hatte, war gegen ihn ein Erzwingungshaftbefehl erlassen worden. Auch als die Beamten dem Betroffenen eröffneten, dass er bei Nichtzahlung in Haft genommen werden würde, verhielt dieser sich uneinsichtig. Um zu verhindern, dass die Polizeibeamten ihn festnehmen, versuchte der Mann zunächst seine Haustür zuzuschlagen. Als die Polizisten dies verhinderten, griff er sie an. Einem 29-jährigen Beamten schlug er ins Gesicht. Letztlich konnten die Einsatzkräfte den 59-Jährigen trotz Gegenwehr überwältigen und festnehmen.

Bei dem Einsatz erlitt der Festgenommene leichte Verletzungen. Diese wurden in einem Krankenhaus behandelt. Anschließend erfolge die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Michael Konrad / mc

