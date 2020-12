Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1742) Hausfassade beschmiert - Zeugenaufruf

NürnbergNürnberg (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag (30.11.2020) bis Dienstagabend (01.12.2020) beschmierten Unbekannte eine Hausfassade im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum schmierten Unbekannte politische Parolen (unter anderem eine Sichel mit Hammer) mit schwarzer Farbe an die Hausfassade eines Imbisses am Nürnberger Veit-Stoß-Platz. Auch ein an der Örtlichkeit befindlicher Stromkasten wurde beschmiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold

