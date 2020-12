Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1740) Verkehrsunfall im Nürnberger Westen - Zeugen gesucht

NürnbergNürnberg (ots)

Am Dienstagvormittag (01.12.2020) ereignete sich im Stadtteil Eberhardshof ein Verkehrsunfall. Auf Grund des bislang unklaren Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei nun Zeugen.

Der Fahrer eines BMW befuhr gegen 10:30 Uhr die Leiblstraße und bog nach rechts in die Wandererstraße ab.

Ein auf der Wandererstraße in östlicher Richtung fahrender Pkw Fahrer gibt an, der BMW-Fahrer sei beim Abbiegen auf Grund Glätte auf seine Fahrspur gerutscht, woraufhin er hätte nach rechts ausweichen müssen. Hierbei prallte er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta und beschädigte diesen.

Nach Aussage des BMW-Fahrers fuhr der Fahrer des VW Passat auf der Wandererstraße zu weit mittig, und musste daher dem ordnungsgemäß abbiegenden Fahrzeug ausweichen. In der Folge sei es dann zum Zusammenstoß mit dem geparkten Pkw gekommen.

Auf Grund der unterschiedlichen Unfallschilderungen sucht die Verkehrspolizei Nürnberg Zeugen des Unfallgeschehens. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/6583-1530 zu melden.

Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell