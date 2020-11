Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1652) Brand in Mehrfamilienhaus

ErlangenErlangen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Naturbadstraße brach am späten Freitagabend (13.11.2020) ein Feuer aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 22:40 Uhr war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Küche im 1.Obergeschoß des Anwesens ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen aus dem Küchenfenster bereits Flammen und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bewohner waren bereits selbständig aus dem Haus ins Freie geflüchtet. So waren keine Personen verletzt worden.

Die Erlanger Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen. Der entstandene Sachschaden wird sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro belaufen. Die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus können derzeit nicht mehr betreten werden und so wurden alle Bewohner zunächst in einem nahegelegenen Gasthof untergebracht.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kripo haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell