Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1188) Zwei Firmeneinbrüche aus dem Jahr 2017 scheinen geklärt

Treuchtlingen/Ansbach (ots)

Im Februar 2017 brachen bislang Unbekannte in zwei Fällen in eine Firma in Pappenheim (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen) ein. Nun gelang es zwei tatverdächtige Männer zu identifizieren.

Am 05.02.2017 beobachteten Angestellte der Firma gegen 03:00 Uhr zwei unbekannte Männer, welche versuchten mutmaßliches Diebesgut aus dem Firmengelände in der Niederpappenheimer Straße zu entwenden. Als die Unbekannten angesprochen wurden, gelang ihnen trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen die Flucht. Das Diebesgut (Autoteile im Wert von circa 7500 Euro) ließen sie vor Ort zurück.

Am 18.02.2017 stellte wieder ein Angestellter gegen 01:30 Uhr zwei Personen fest, welche sich mit einem Brecheisen an einer Lagerhalle der gleichen Firma zu schaffen machten. Als die Unbekannten auf den Angestellten aufmerksam wurden, ergriffen sie wieder die Flucht.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Am Tatort gesicherte DNA-Spuren konnten nun zwei tatverdächtigen Männern im Alter von 20 und 30 Jahren zugeordnet werden. Die Ansbacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Ergreifung der beiden Männer, welche sich vermutlich im osteuropäischen Ausland aufhalten dürften. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell